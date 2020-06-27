Зеленский нашел "работу" для "Юзика"

27 июня, 2020, 19:25

О новом задании для депутата глава рассказал во время посещения города Новая Каховка, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС Украина.

Там он открывал стадион "Днепр" и фотографировался с футболистами без маски.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, общаясь с президентом, рассказал, как их футбольный клуб "Энергия" постоянно соревнуется с криворожским "Горняком".

После этого Зеленский вспомнил о ФК "Кривбасс", который закрыли в 2013 году.

"Горняк" - нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я нашему Юрию Корявченкову (тоже, как и Зеленский, выходцу из Кривого Рога - ред.) ... Вы же его знаете? Мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы все же в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не только потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - сказал президент, обращаясь к мэру.

Как отмечается, видео разговора было опубликовано Офисом президента в Facebook, но пока оно недоступно.

Справка

ФК "Кривбасс" основали в 1927 году. С 1992 года он играл в Украинской премьер-лиге. "Кривбасс" однажды стал финалистом Кубка Украины.

Его закрыли из-за финансовых проблем, а в 2015 году восстановили на региональном уровне.

По данным телеканала "Прямой", двоюродный брат народного депутата Юрия Корявченкова, Сергей Коряченков, имеет в Полтавской области в Горишних Плавнях "целую империю по добыче щебня" . И как только "Юзик" стал депутатом, бизнес брата пошел вверх. Причем в открытых источниках этой информации - нет.

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