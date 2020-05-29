Брат и помощник "слуги" Корявченкова зарабатывают на "большом строительстве" Зеленского, - расследование

29 мая, 2020, 19:43

Брат народного депутата Юрия Корявченкова имеет в Полтавской области в Горишних Плавнях целую империю по добыче щебня. И как только "Юзик" стал депутатом, бизнес брата пошел вверх. Причем в открытых источниках этой информации - нет

Об этом говорится в новом сюжете WatchDogs. Расследование на телеканале "Прямой".

Приводим расшифровку сюжета:

"В зеленой власти и о своих не забывают. Между турок и одесситов на ремонте дорог сильно зарабатывают непосредственно кварталовцы. Да еще и делают это таким образом, что в открытых источниках их невозможно найти. Нет и все. Но есть подтверждение кто, как и когда получал наши деньги под покровом проекта "Большая стройка".

И уж точно, никакой экономический кризис не повлияет на заботу о дорогих друзьях. Особенно, когда они из квартала, особенно, когда они пробились в народные депутаты. Ой, в "слуги народа". А схема работает очень просто. Сначала они входят в транспортный комитет Верховной Рады, а потом начинают использовать свое служебное положение в своих же частных интересах.

Это - Юзик из квартала. Он Юрий Корявченков - народный депутат Украины. Декларацию "слуга" еще не подал. Но! Официально - у него один закрытый ФЛП на концертную деятельность, одна квартира в Кривом Роге, записанная на жену, один земельный участок в столичном пригороде тоже у жены, прописка на столичной Днепровской набережной, и должность в транспортном комитете Верховной рады. В принципе, не много. И бизнеса никакого официально Юзик не ведет.

Но свое назначение в транспортный комитет, Юрий Корявченков отрабатывает на 100%. А иногда даже больше. Экс-министр инфраструктуры, Владимир Омелян внимательно отслеживает процессы в транспортной отрасли.

Это касается и неоднократных заявлений членов транспортного комитета, заявлений, которые выходят за рамки законодательной работы, а прямо вмешиваются в производственную деятельность предприятий - 2:20

Вот собственно о предприятиях и поговорим. У нардепа Юзика есть двоюродный брат Сергей Корявченков, у которого в Полтавской области в Горишних Плавнях есть целая империя по добыче щебня. И как только Юзик стал депутатом, бизнес брата пошел вверх. Причем в открытых источниках этой информации - нет.

Удобно, правда? Мы уже знаем, что тендеры на "большое строительство" в основном освоили 2 мощных игроков - из Одессы и Турции, но ни в каких тендерных документах вы не увидите, кто является поставщиком материалов или других услуг - это внутренняя документация. Но у нас есть эти расчеты и мы сейчас вам обо всем расскажем.

Мы внимательно изучили документы, которые получили из наших источников. И увидели интересную закономерность. Один из самых дорогих щебней для "Онур Таахуут" поставляет ООО "Брэкстон". Основатель фирмы Сергей Доровский, родом из Кривого Рога и давний бизнес-партнер Сергея Корявченкова - двоюродного брата нардепа Юзика.

По нашим данным ООО "Брэкстон" поставило для Турецкой компании "Онур ТААХХУТ" за 2019 год щебня на 25 млн гривен, стоимостью в среднем 400 гривен за тонну. И это самый дорогой щебень, который "Онур" покупал в 2019-м.

Для сравнения, тот же щебень "Онур" закупал по 150 гривен за тонну в толк "Мало-Кохновский карьер".

То есть на тех же объемах 19-го, если бы "Онур" закупал щебень по более низкой цене, мог бы сэкономить почти 15 млн гривен. Но ... не захотел

КПК: В этих же документах мы нашли и ООО "Кар-вет". Владелец компании - Роман Варваров. Обычный парень из Кривого Рога, просто решил 2 года назад основать фирму в Горишних Плавнях. И который ну совершенно случайно ... на самом деле, нет! Оказался помощником Юрия Корявченкова в Верховной Раде. Не поверите - на общественных началах. Конечно, бесплатно помогать депутату очень просто, если есть возможность подкрепиться из госбюджета.

А теперь смотрите - ООО, что по КВЭД занимается неспециализированной оптовой торговлей и не имеет в собственности ни одного транспортного средства, по документам странным образом оказывала автомобильные услуги для "Онур". И только за 19 год таких услуг Онур понадобилось на более чем 84 миллионов гривен

Но и это еще не все. Это же ООО, которое никакого отношения не имеет и к добыче камней, смогло продать компании-собрату Онур - Онур Таахут еще на 4 миллиона гривен щебня. Об огромном успехе депутатского приспешники Романа Варварова мы решили спросить его лично

Мы видим такого актера Юзика, который является владельцем гранитных карьеров в Украине. И по моим данным и то, что мы видим в прессе - он активно навязывает свои услуги подрядным компаниям, которые выигрывают тендеры Укравтодора, чтобы они закупали этот щебень у него.

А пока Юзик хоть как-то маскирует свою деятельность, разделяя средства между родственниками и помощниками, другой слуга народа из того же транспортного комитета решил вообще не напрягаться. Это - мажоритарщик Игорь Негулевский из Николаева.

Это тот, которому мы уже посвятили расследование? Он еще год назад в своей предвыборной кампании так жестко хотел разобраться с ремонтниками дорог. Что не заметил как сам оказался среди тех, кто эти дороги делает вид, что ремонтирует. И от ямочного ремонта, который предлагала его компания"", получив мандат, сразу перескочил к миллионным тендерам.

Ну, это как раз та самая история, когда квартал высмеивал откатанные схемы, а вдруг оказавшись у власти не придумал ничего нового сам стал их осваивать. Вопрос теперь другой - кто последним будет смеяться?

Вот справедливости ради. Тему дорожных ремонтов мы отслеживаем длительное время. Это заявленное и пропиаренное большое строительство началось не с приходом Зеленой команды. Дорожные фонды увеличивались последние несколько лет, и немалый фронт работ уже был выполнен еще до выборов. Но сейчас для действующей власти просто идеальный момент поймать сразу двух зайцев - пропиариться на ремонтах и при этом заработать. Зе-джекпот! ", - говорится в сюжете.