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Espreso.tvОбщество"Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет", - Зеленский о скачке Covid-19 в Одессе

"Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет", - Зеленский о скачке Covid-19 в Одессе


фото: segodnya.ua
Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 июня 2020 года, собрал на традиционное селекторное совещание не только чиновников и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских глав

Подробности со ссылкой на пресс-служба главы государства рассказывает Еспресо.TV .

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, сверхурочные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилам карантина. Потому, наконец, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил президент Украины.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6200 заведений: почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Было составлено 355 административных протоколов, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения. Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

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