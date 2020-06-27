Этот день в истории: казнь Советами соучредителя Пласта Ивана Чмолы, экономическая часть Ассоциации Украины с ЕС, Черная рада

27 июня, 2020, 21:53

В полном объеме Соглашение, которое позволяет Украине перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической, заработало с начала осени 2017 года, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM.

В соответствии с планом действий Украина-ЕС в марте 2007 года начались двусторонние переговоры о заключении нового соглашения, которое должно было заменить собой "Соглашение о партнерстве и сотрудничестве" 1994 года. В сентябре 2008 года на саммите Украина и Европейский Союз в Париже была достигнута договоренность, что она будет называться "Соглашением об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами" и будет готовиться в соответствии с законодательно закрепленными приоритетами внешней политики Украины и предусматривает создание институциональных инструментов их реализации.

Подписание "Соглашения об ассоциации" должно было состояться 28-29 ноября 2013 года на "Вильнюсском саммите восточного партнерства", но за неделю до его начала Кабинет Министров Украины, поддавшись шантажу со стороны РФ, принял решение о приостановлении и отсрочке подписания, что за несколько дней подтвердил и президент Виктор Янукович. Свертывание курса на евроинтеграцию вызвало волну протестов в Украине, вошедших в историю как Революция Достоинства, также известная как Евромайдан.

В конце концов, то, от чего отказался Янукович в пользу РФ, завершил Порошенко.

Другие важные, а также трагические, события этого дня:

27 июня 1663 года - на окраине Нежина началась казацкая рада, на которой гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий, кандидатуру которого поддержало царское правительство Московии. Его оппоненты наказной гетман Яким Сомко и нежинский полковник Василий Золотаренко вскоре были арестованы и казнены по обвинению в связях с польской шляхтой.

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В январе 1664 года за оборону Глухова от польско-татарских войск и победу над польским войском в Пироговской битве Брюховецкому был предоставлен в Москве боярский титул и он женился на княжне Дарье Исканской из рода Долгоруких. Однако, после Андрусовского перемирия 1667 года, по которому Гетманщина по Днепру была разделена между Польшей и Россией, Брюховецкий примирился с правобережным гетманом Петром Дорошенко и добился изгнания всех московских войск с Левобережной Украины. Требование Дорошенко отречься от булавы ради объединения Украины, Брюховецкий воспринял как предательство и присягнул на верность Турции. Это не нашло поддержки в низовом казачестве, и 17 июня 1668 года во время битвы близ Опишны (Полтавщина) он был схвачен собственными казаками и выдан Дорошенко, по приказу которого был забит до смерти.

Похоронили Ивана Брюховецкого с соответствующими гетманскими почестями в построенной им Богоявленской церкви в Гадяче.

27 июня 1941 года - во время отступления Красной армии в Дрогобычской тюрьме советскими карательными органами расстрелян арестованный за 5 дней до того один из основоположников Пласта и стрелкового движения, с 1914 старшина Легиона УСС, впоследствии организатор и полковник Сечевых Стрельцов в Киеве Иван Чмола ( на фото вверху), пишет Ukrainian Military Honour .

Двое его сыновей воевали добровольцами в дивизии "Галичина" .

В 1950 году семья Чмолы перебралась в Баффало (США).

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