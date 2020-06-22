"Чтобы никто не мог внести поправку": в РФ изменения в Конституцию обосновывают стремлением закрепить аннексию Крыма
Об этом Клишас заявил в интервью РБК.
"Это записано для того, чтобы никто не мог серьезно внести поправку в законодательство, по которому Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли серьезно вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - сказал Клишас.
Он зазанчив, что эта поправка, среди прочего, также сделает невозможным урегулирование территориальной проблемы с Японией, которая требует вернуть ей ряд Курильских островов, которые после Второй мировой войны оккупировал СССР и которые теперь контролирует Россия.
Поправка сформулирована так: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются" .
Отметим, впервые с инициативой включить эту норму в Конституцию РФ на встрече президента с рабочей группой выступил актер Владимир Машков. Путин поддержал эту идею.
Голосование по поправкам к основному закону РФ должно состояться 1 июля.
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