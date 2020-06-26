В Украине смертность от коронавируса составляет 2,6%, - Степанов

26 июня, 2020, 13:23

Лидерами по смерности от коронавируса в Украине стали Черновицкая, Львовская области и Киев

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге

"В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6% (показатель летальности от коронавируса, - ред.). Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые установили стандарты лечения, которые ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны ", - заявил Степанов.

По словам министра, это самый низкий показатель летальности по сравнению с другими странами. Он отметил, что в США летальность составляет 5%, в Германии - 4%, Франции - 18%.

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Степанов отметил, что Черновицкая область стала рекордсменом по числу умерших от коронавируса - 178 случаев. На втором месте Львовская область - 126 случаев. Киев на третьем месте по количеству смертей от инфекции - 102 случая.

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