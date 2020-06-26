 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине смертность от коронавируса составляет 2,6%, - Степанов

В Украине смертность от коронавируса составляет 2,6%, - Степанов


фото: reuters
Лидерами по смерности от коронавируса в Украине стали Черновицкая, Львовская области и Киев

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге

"В нашей стране, еще раз повторяю, 2,6% (показатель летальности от коронавируса, - ред.). Это все благодаря работе наших медработников, благодаря работе наших ведущих специалистов, которые установили стандарты лечения, которые ежедневно консультируют медработников и врачей, которые находятся в разных уголках нашей страны ", - заявил Степанов.

По словам министра, это самый низкий показатель летальности по сравнению с другими странами. Он отметил, что в США летальность составляет 5%, в Германии - 4%, Франции - 18%.

Читайте также: Антирекорды три дня подряд: в Украине за сутки - 1109 новых случаев COVID-19, в общем заразилось более 41 тыс. человек

Степанов отметил, что Черновицкая область стала рекордсменом по числу умерших от коронавируса - 178 случаев. На втором месте Львовская область - 126 случаев. Киев на третьем месте по количеству смертей от инфекции - 102 случая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать