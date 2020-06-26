В мире за сутки - 180 тысяч случаев коронавируса

26 июня, 2020, 12:30

25 июня в мире диагностировали 180 111 заражений COVID-19, умерло 5148 пациентов

Об этом свидетельствуют данные Worldometer

В частности, США за минувшие сутки диагностировали 40184 случаев заболевания коронавирусом, в Бразилии 40673, в Индии 18185, в России 7113, ЮАР 6579 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

Всего, по состоянию на утро 26 июня, в мире зарегистрировано 9728862 случаев коронавируса.

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Антилидер остаются США - 2504676, Бразилия - 1233147, и Россия - 620 794 случаев коронавируса.