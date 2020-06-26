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Espreso.tvСпортУ легендарного боксера диагностировали коронавирус

У легендарного боксера диагностировали коронавирус

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дюран заразился коронавирусом

Об этом сообщает USA Today.

69-летний панамский боксер находится в больнице на Родине. У Дюрана нет серьезных симптомов, кроме простуды. Он в палате и не нуждается в посторонней помощи, легкие культового боксера в хорошем состоянии

Роберто Дюран с 1972-го по 1990-й годы владел титулами чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в четырех весовых категориях. Он провел 101 бой, 13 раз проиграл. Считается лучшим легковесом 20 века.

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