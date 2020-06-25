Допинг-проба "Б" русского друга Ломаченко и Усика оказалась положительной

25 июня, 2020, 15:44

Допинг-проба "Б" чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина дала положительный результат

Об этом сообщает Boxing Scene.

Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка боксер прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол. Боксер запросил вскрытие пробы "Б", однако проверка затянулась из-за пандемии коронавируса.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиями схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Россиянин известен дружескими отношениями с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Все три боксера сотрудничают с американским менеджером Эгисом Климасом.

15 января чемпиона мира по боксу из России Александра Беспутина, который дружит с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком, поймали на допинге.