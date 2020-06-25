Допинг-проба "Б" русского друга Ломаченко и Усика оказалась положительной
Об этом сообщает Boxing Scene.
Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка боксер прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол. Боксер запросил вскрытие пробы "Б", однако проверка затянулась из-за пандемии коронавируса.
Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиями схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.
На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Россиянин известен дружескими отношениями с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Все три боксера сотрудничают с американским менеджером Эгисом Климасом.
- 15 января чемпиона мира по боксу из России Александра Беспутина, который дружит с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком, поймали на допинге.
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