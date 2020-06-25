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Espreso.tvСпортДопинг-проба "Б" русского друга Ломаченко и Усика оказалась положительной

Допинг-проба "Б" русского друга Ломаченко и Усика оказалась положительной


фото: t.me/ukraineboxingtg
Допинг-проба "Б" чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина дала положительный результат

Об этом сообщает Boxing Scene.

Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка боксер прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол. Боксер запросил вскрытие пробы "Б", однако проверка затянулась из-за пандемии коронавируса.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиями схож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Россиянин известен дружескими отношениями с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Все три боксера сотрудничают с американским менеджером Эгисом Климасом.

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