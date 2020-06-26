Сбивание самолета МАУ: Франция назвала дату начала расшифровки "черных ящиков"

26 июня, 2020, 20:43

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции сообщило, что расшифровка бортовых самописцев сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнется в июле

Об этом Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции сообщило на странице в Twitter.

Сообщается, что Иран официально обратился за помощью в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета МАУ. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции.

@Boeing # 737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT - BEA (@BEA_Aero) June 26, 2020

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 г. во время взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

22 июня Иран сообщил, что в ближайшие дни отправит для расшифровки во Францию "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb