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Espreso.tvОбществоСбивание самолета МАУ: Франция назвала дату начала расшифровки "черных ящиков"

Сбивание самолета МАУ: Франция назвала дату начала расшифровки "черных ящиков"

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции сообщило, что расшифровка бортовых самописцев сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнется в июле

Об этом Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции сообщило на странице в Twitter.

Сообщается, что Иран официально обратился за помощью в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета МАУ. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции.

  • Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 г. во время взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
  • 22 июня Иран сообщил, что в ближайшие дни отправит для расшифровки во Францию "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

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