Отправим "черный ящик" сбитого самолета МАУ во Францию в ближайшие дни, - МИД Ирана
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Ирана по итогам телефонного разговора министра Мохаммада Джавада Зарифа с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.
Зариф отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и "оно будет реализовано в ближайшее время".
Министр также заявил, что Иран уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуры выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.
"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.
- Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.
- Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
- Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета.
- Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном
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