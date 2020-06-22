Отправим "черный ящик" сбитого самолета МАУ во Францию в ближайшие дни, - МИД Ирана

22 июня, 2020, 19:59

Иран в ближайшие дни отправит для расшифровки во Францию "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Ирана по итогам телефонного разговора министра Мохаммада Джавада Зарифа с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.

Зариф отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и "оно будет реализовано в ближайшее время".

Министр также заявил, что Иран уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуры выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.

Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета.

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