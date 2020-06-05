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Espreso.tvСпортВ Англии определили самый популярный футбольный клуб

В Англии определили самый популярный футбольный клуб


фото: Getty Images
"Ливерпуль" с поддержкой 8,3% является самым популярным клубом английской премьер-лиги

Об этом сообщает YouGov-FootballIndex.

На втором месте в рейтинге самых популярных - "Манчестер Юнайтед", за который болеют 6% жителей Англии. Около 3,1% поддерживают лондонский "Челси". Чемпион АПЛ "Манчестер Сити" делит 4-5-е место с "Арсеналом" (2%).

В десятку самых популярных команд Англии также попали "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл Юнайтед", "Эвертон и" Астон Вилла ".

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