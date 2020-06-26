 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрокурор назвал возможную дату рассмотрения дела МН17 по существу

Прокурор назвал возможную дату рассмотрения дела МН17 по существу


фото: reuters
Рассмотрение дела по существу о сбивании самолета рейса MH17 может начаться в феврале-марте 2021 года

Об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает РБК-Украина .

Он заявил, что если расследование дела Олега Пулатова не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться в отношении трех других обвиняемых.

"Мы можем начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года", - сказал он.

Адвокат подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова, одного из четырех подозреваемых по делу о сбитом малазийском "боинге" МН17, на судебном заседании в Нидерландах заявила, что ракету из ЗРК "Бук", который уничтожил самолет, могли выпустить украинские военные.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать