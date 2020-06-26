Прокурор назвал возможную дату рассмотрения дела МН17 по существу
26 июня, 2020, 14:24
Рассмотрение дела по существу о сбивании самолета рейса MH17 может начаться в феврале-марте 2021 года
Об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает РБК-Украина .
Он заявил, что если расследование дела Олега Пулатова не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться в отношении трех других обвиняемых.
"Мы можем начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года", - сказал он.
Адвокат подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова, одного из четырех подозреваемых по делу о сбитом малазийском "боинге" МН17, на судебном заседании в Нидерландах заявила, что ракету из ЗРК "Бук", который уничтожил самолет, могли выпустить украинские военные.
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