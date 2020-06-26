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Espreso.tvОбществоПалестинские лидеры сообщили, что Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

Палестинские лидеры сообщили, что Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину


фото: reuters
В Палестине заявили о получении от Израиля уведомления об отказе от намерений аннексировать территорию Иорданской долины

Также Израиль решил сократить планы по аннексии других территорий, сообщает The Times of Israel .

По данным палестинского чиновника, послание от Израиля получил президент Палестины Махмуд Аббас. Кроме отказа от аннексии, Израиль решил сократить количество поселений на аннексированных территориях до двух или трех блоков.

Как отметил чиновник, Израиль не уточнил, какие именно поселения планируют аннексировать.

Напомним, об аннексии Иорданской долины неоднократно говорил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Обещание провести аннексию этой территории было частью его избирательной кампании в парламентских выборах.

В конце мая Нетаньяху пообещал не упустить возможность расширить суверенитет Израиля на части Западного берега Палестины.

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