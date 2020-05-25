Израиль не упустит возможность расширить суверенитет на часть Западного берега, - Нетаньяху

25 мая, 2020, 18:28

В понедельник, 25 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не упустит возможность расширить свой суверенитет на часть Палестины - в частности Западного берега реки Иордан

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, это историческая возможность для Израиля и назначил 1 июля отправной точкой для обсуждения в Кабинете министров этого вопроса.

"У нас есть историческая возможность, которой не было с 1948 года, разумно применять дипломатический суверенитет ... шаг в Иудее и Самарии. Это большая возможность, и мы не потеряем ее", - сказал Нетаньяху.

Палестинские арабы резко выступают против таких планов. На прошлой неделе они объявили о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем и США в знак протеста против территориального плана.