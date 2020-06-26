Наводнение на западе Украины: Венгрия направит инженерный батальон
26 июня, 2020, 21:29
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто распорядился направить в Украину многонациональный инженерный батальон
Об этом сообщил в Facebook глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи. Работаем также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали", - написал Кулеба.
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- Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.
- Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.
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