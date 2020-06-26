Наводнение на западе Украины: Венгрия направит инженерный батальон

26 июня, 2020, 21:29

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто распорядился направить в Украину многонациональный инженерный батальон

Об этом сообщил в Facebook глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи. Работаем также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали", - написал Кулеба.

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