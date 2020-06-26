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Espreso.tvОбществоНаводнение на западе Украины: Венгрия направит инженерный батальон

Наводнение на западе Украины: Венгрия направит инженерный батальон

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто распорядился направить в Украину многонациональный инженерный батальон

Об этом сообщил в Facebook глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи. Работаем также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали", - написал Кулеба.

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  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.
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