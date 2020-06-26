Начальнику Генштаба времен Януковича Замане сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Прокуроры ОГПУ сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины - соучастнику экс-президента Украины Януковича В.Ф. и бывших министров обороны Украины Саламатина Д.А. и Лебедева П.В.", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший начальник Генштаба ВСУ при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы подрывал суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ее обороноспособность, оказывал Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины .

"Подозреваемый, будучи начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, совместно с упомянутыми соучастниками осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, во время которого необоснованно сокращалась их численность, расформировывались (переформировывались) отдельные военные соединения, воинские части и подразделения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера", - говорится в заявлении ГБР.

Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Видео - ГБР: