ГБР объявило о подозрении Януковичу и двум руководителям Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Государственная измена инкриминируется Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву за снижение обороноспособности Украины.
Досудебное расследование установило, что с 2012 по 2014 год бывшие чиновники совершили госизмену, направленную на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также предоставили России и ее представителям помощь в подрывной деятельности против Украины.
Они совершили целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины. Оно заключалось в том, что они расформировали отдельные военные объединения, части и подразделения. Также Янукович и бывшие министры обороны изменили места дислокации военных.
Такие действия осуществлялись, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
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