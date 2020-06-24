ГБР объявило о подозрении Януковичу и двум руководителям Минобороны

24 июня, 2020, 19:04

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Государственная измена инкриминируется Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву за снижение обороноспособности Украины.

Досудебное расследование установило, что с 2012 по 2014 год бывшие чиновники совершили госизмену, направленную на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также предоставили России и ее представителям помощь в подрывной деятельности против Украины.

Они совершили целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины. Оно заключалось в том, что они расформировали отдельные военные объединения, части и подразделения. Также Янукович и бывшие министры обороны изменили места дислокации военных.

Такие действия осуществлялись, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

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