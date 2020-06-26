На Волыни усилили карантин для кафе и ресторанов
Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.
Соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной сферы до 22 часов и обеспечить дополнительные единицы транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во время пиковой нагрузки
Из-за увеличения случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией комиссия решила принять дополнительные карантинные требования.
"Ситуация складывается не самая лучшая, поэтому мы вынуждены ввести дополнительные карантинные мероприятия. Кроме того, необходимо усилить и проверки на соблюдение карантинных требований, особенно это касается баз отдыха, которые, несмотря на запрет, работают", - подчеркнула глава ОГА Юрий Погуляко.
- Напомним, в Виннице из-за увеличения количества больных коронавирусом 27 июня ограничат часы работы ресторанов и развлекательных заведений.
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