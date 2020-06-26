 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Виннице с 27 июня усилят карантин для ресторанов и ночных клубов

В Виннице с 27 июня усилят карантин для ресторанов и ночных клубов


фото: reuters
В Виннице из-за увеличения количества больных коронавирус 27 июня ограничат часы работы ресторанов и развлекательных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

"За последнюю неделю в Виннице зарегистрировано 109 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. При нормативном показателе - до 30. В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.

Поэтому с 27 июня время работі заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности, расположенных на территории городской объединенной территориальной общины, ограничено до 23:00.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать