В Виннице с 27 июня усилят карантин для ресторанов и ночных клубов

26 июня, 2020, 16:52

В Виннице из-за увеличения количества больных коронавирус 27 июня ограничат часы работы ресторанов и развлекательных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

"За последнюю неделю в Виннице зарегистрировано 109 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. При нормативном показателе - до 30. В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.

Поэтому с 27 июня время работі заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности, расположенных на территории городской объединенной территориальной общины, ограничено до 23:00.

Напомним, в Украине за сутки - 1109 новых случаев COVID-19.

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