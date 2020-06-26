Крымские татары отмечают День национального флага

26 июня, 2020, 09:51

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Флаг крымских татар - это полотно небесного цвета с изображенным на нем золотистым знаком - тамгой.

Как сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, МИД Украины дал директиву посольствам страны поднять вместе с государственным флагом Украины и флаг крымских татар.

"Утром во многих странах, где есть дипломатические представительства Украины, наряду с государственным флагом Украины будет развеваться крымскотатарский национальный флаг. И во многих странах, где есть хотя бы маленькая крымскотатарская диаспора, они придут, и вместе с украинскими дипломатами будут участвовать в этой церемонии", - сообщил Чубаров.