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Espreso.tvОбществоКрымские татары отмечают День национального флага

Крымские татары отмечают День национального флага


фото: Крим.Реалії
Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Флаг крымских татар - это полотно небесного цвета с изображенным на нем золотистым знаком - тамгой.

Как сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, МИД Украины дал директиву посольствам страны поднять вместе с государственным флагом Украины и флаг крымских татар.

"Утром во многих странах, где есть дипломатические представительства Украины, наряду с государственным флагом Украины будет развеваться крымскотатарский национальный флаг. И во многих странах, где есть хотя бы маленькая крымскотатарская диаспора, они придут, и вместе с украинскими дипломатами будут участвовать в этой церемонии", - сообщил Чубаров.

  • В Меджлисе обратились в Ассоциацию городов Украины с инициативой о поднятии крымскотатарского флага вместе с государственным флагом Украины на флагштоках у зданий городских советов городов - областных центров 26 июня, в День крымскотатарского флага.
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