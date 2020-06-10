День крымскотатарского флага: Меджлис просит украинские города поднять флаги с тамгой
10 июня, 2020, 09:03
В Меджлисе обратились в Ассоциацию городов Украины с инициативой поднятия крымскотатарского флага вместе с государственным флагом Украины на флагштоках у зданий городских советов городов - областных центров 26 июня, в День крымскотатарского флага
Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.
"В совместном письме Меджлиса крымскотатарского народа и мэрии города Фастов говорится также о предложениях не выпускать из флагштоков крымскотатарский национальный флаг до момента восстановления государственного суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - сообщил он.
- Как известно, ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага.
- Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.
- Флаг крымских татар - это полотно небесного цвета с изображенным на нем золотистым знаком - тамгой.