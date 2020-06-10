День крымскотатарского флага: Меджлис просит украинские города поднять флаги с тамгой

10 июня, 2020, 09:03



фото: 5 канал

В Меджлисе обратились в Ассоциацию городов Украины с инициативой поднятия крымскотатарского флага вместе с государственным флагом Украины на флагштоках у зданий городских советов городов - областных центров 26 июня, в День крымскотатарского флага