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Espreso.tvОбществоДень крымскотатарского флага: Меджлис просит украинские города поднять флаги с тамгой

День крымскотатарского флага: Меджлис просит украинские города поднять флаги с тамгой


фото: 5 канал
В Меджлисе обратились в Ассоциацию городов Украины с инициативой поднятия крымскотатарского флага вместе с государственным флагом Украины на флагштоках у зданий городских советов городов - областных центров 26 июня, в День крымскотатарского флага

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

"В совместном письме Меджлиса крымскотатарского народа и мэрии города Фастов говорится также о предложениях не выпускать из флагштоков крымскотатарский национальный флаг до момента восстановления государственного суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - сообщил он.

  • Как известно, ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага.
  • Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.
  • Флаг крымских татар - это полотно небесного цвета с изображенным на нем золотистым знаком - тамгой.

 

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