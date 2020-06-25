Заместитель министра образования Стадный написал заявление об отставке

25 июня, 2020, 21:26

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке

Об этом Стадный написал на своей странице в Facebook.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН", - добавил он.

Стадный не назвал причин своего решения, лишь сообщил, что уже написал заявление об отставке.

Это произошло после назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

Напомним, правительство назначило Шкарлета исполняющим министра образования после того, как профильный парламентский комитет не поддержал его кандидатуру на должность главы Минобразования. Шкарлет сменил на посту Любомиру Мандзий.

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