 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаместитель министра образования Стадный написал заявление об отставке

Заместитель министра образования Стадный написал заявление об отставке

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке

Об этом Стадный написал на своей странице в Facebook.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН", - добавил он.

Стадный не назвал причин своего решения, лишь сообщил, что уже написал заявление об отставке.

Это произошло после назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

  • Напомним, правительство назначило Шкарлета исполняющим министра образования после того, как профильный парламентский комитет не поддержал его кандидатуру на должность главы Минобразования. Шкарлет сменил на посту Любомиру Мандзий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать