Заместитель министра образования Стадный написал заявление об отставке
25 июня, 2020, 21:26
Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке
Об этом Стадный написал на своей странице в Facebook.
"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН", - добавил он.
Стадный не назвал причин своего решения, лишь сообщил, что уже написал заявление об отставке.
Это произошло после назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.
- Напомним, правительство назначило Шкарлета исполняющим министра образования после того, как профильный парламентский комитет не поддержал его кандидатуру на должность главы Минобразования. Шкарлет сменил на посту Любомиру Мандзий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-