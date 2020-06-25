Изнасилование в Кагарлыке: полиция обеспечила потерпевшей круглосуточную охрану
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.
"Организация обеспечения - на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", - сказала Грохольская.
По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства и за его пределами.
"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон "102". В случае чего, будут реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью", - добавила она.
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Пострадавшей девушке, которую изнасиловали в участке полиции в Кагарлыке, полиция 4 недели не могла выделить охрану .
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