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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: Нацполиция 4 недели не может выделить охрану пострадавшей - комментарий адвоката Симоненко

Изнасилование в Кагарлыке: Нацполиция 4 недели не может выделить охрану пострадавшей - комментарий адвоката Симоненко

Пострадавшей девушке, которую изнасиловали в участке полиции в Кагарлыке, национальная полиция уже 4 недели не может выделить охрану

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Что касается угроз и вообще ситуации по делу. Вчера в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция двух подозреваемых в отношении примененной меры пресечения. Они пытались изменить ее на домашний арест. Суд им отказал из-за того, что до сих пор остается риск угрозы как жизни, так и здоровью самой потерпевшей и ее семьи", - сообщила адвокат.

Госпожа Симоненко заметила, что до сегодняшнего дня национальная полиция не определила, кто будет обеспечивать личную охрану потерпевшей.

"Уже 4 недели она (потерпевшая, - ред.) находится без защиты несмотря на то, что есть постановление прокурора об обеспечении соответствующей охраной", - отметила Симоненко.

Адвокат сказала, что потерпевшая проживает в довольно маленьком селе в доме, который не охраняется. И неизвестные лица находятся как рядом с домом, так и на его территории.

Злата Симоненко подчеркнула, что "есть постоянный риск того, что неизвестные лица могут прийти к ней домой и применить любую силу".

 

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