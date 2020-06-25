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Espreso.tvОбществоВ Житомире ослабили карантин, - горсовет

В Житомире ослабили карантин, - горсовет

В Житомире кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей внутри

Решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Решение вступит в силу с 26 июня.

При каких условиях могут работать кафе и рестораны:

  • Посетителей смогут принимать внутри, но только до 22:00.
  • Расстояние между столиками должен составлять минимум 1,5 метра.
  • Не более 4 человек за одним столиком.
  • Персонал должен быть обеспечен средствами защиты.
  • Посетители должны быть в масках - кроме времени приема пищи.

Как сообщила заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская, в горсовет поступило обращение от владельцев заведений питания, которые просили разрешить принимать посетителей внутри.

  • Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в целом заразились более 40 тыс. человек.

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