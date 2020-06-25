В Житомире ослабили карантин, - горсовет

25 июня, 2020, 19:31

В Житомире кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей внутри

Решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Решение вступит в силу с 26 июня.

При каких условиях могут работать кафе и рестораны:

Посетителей смогут принимать внутри, но только до 22:00.

Расстояние между столиками должен составлять минимум 1,5 метра.

Не более 4 человек за одним столиком.

Персонал должен быть обеспечен средствами защиты.

Посетители должны быть в масках - кроме времени приема пищи.

Как сообщила заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская, в горсовет поступило обращение от владельцев заведений питания, которые просили разрешить принимать посетителей внутри.

Напомним, в Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая , в целом заразились более 40 тыс. человек.