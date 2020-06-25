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Espreso.tvОбществоВ Украине разработали проект судебных законов для деоккупации ОРДЛО и Крыма

В Украине разработали проект судебных законов для деоккупации ОРДЛО и Крыма

Рабочая группа завершили подготовку концепции переходного правосудия, необходимой для деоккупации Крыма и территорий Донбасса

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Кориневича, внедрение концепции переходного правосудия должно стать важным шагом для возвращения оккупированных территорий в Украину.

"Текст концепции уже готов, и в ближайшие дни будет отправлен в Офис президента", - сказал Кориневич.

  • Кориневич заявил о необходимости принятия закона о коренных народах Крыма: крымских татарах, караимах и крымчаках.

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