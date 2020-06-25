В Украине разработали проект судебных законов для деоккупации ОРДЛО и Крыма
25 июня, 2020, 19:53
Рабочая группа завершили подготовку концепции переходного правосудия, необходимой для деоккупации Крыма и территорий Донбасса
Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам Кориневича, внедрение концепции переходного правосудия должно стать важным шагом для возвращения оккупированных территорий в Украину.
"Текст концепции уже готов, и в ближайшие дни будет отправлен в Офис президента", - сказал Кориневич.
- Кориневич заявил о необходимости принятия закона о коренных народах Крыма: крымских татарах, караимах и крымчаках.
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