В представительстве Зеленского настаивают на принятии закона о коренных народах Крыма
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Он отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства.
Три коренных народа, имеющие отношение к Крыму: крымские татары, караимы и крымчаки.
"Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", - отметил он.
Постоянный представитель Президента в АР Крым также отметил, что поставки воды на полуостров возможны только после деоккупации.
Представительство во взаимодействии с Минреинтеграции, СНБО и МИД работает над стратегией по деоккупации и реинтеграции Крыма.
"Сейчас стратегия нарабатывается. Наша позиция однозначна - такая стратегия у государства должна быть", - сказал Кориневич.
- В Министерстве иностранных дел Украины выразили Российской Федерации протест из-за проведения так называемых военных парадов подразделений Черноморского флота РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
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