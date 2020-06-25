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Espreso.tvОбществоВ представительстве Зеленского настаивают на принятии закона о коренных народах Крыма

В представительстве Зеленского настаивают на принятии закона о коренных народах Крыма


фото: rfe
Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич заявил о необходимости принятия закона о коренных народах Крыма: крымских татарах, караимах и крымчаках

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Он отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства.

Три коренных народа, имеющие отношение к Крыму: крымские татары, караимы и крымчаки.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", - отметил он.

Постоянный представитель Президента в АР Крым также отметил, что поставки воды на полуостров возможны только после деоккупации.

Представительство во взаимодействии с Минреинтеграции, СНБО и МИД работает над стратегией по деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Сейчас стратегия нарабатывается. Наша позиция однозначна - такая стратегия у государства должна быть", - сказал Кориневич.

  • В Министерстве иностранных дел Украины выразили Российской Федерации протест из-за проведения так называемых военных парадов подразделений Черноморского флота РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
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