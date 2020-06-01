Путин определился с датой голосования по поправкам в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков

1 июня, 2020, 17:28

Президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на среду, 1 июля

Как сообщает ТАСС, Путин поддержал предложение председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля.

По словам Путина, эта дата является "безупречной".

Ранее голосования по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, однако, его отложили из-за пандемии. Граждане РФ будут голосовать за пакет поправок в целом, а не отдельно за каждую.

По данным издания КоммерсантЪ, ЦИК РФ предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить голосование дома и досрочное голосование без уважительных причин.

15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин предложил изменить Конституцию РФ.

В частности, поправки в Конституцию РФ позволят действующему президенту снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. В целом Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.