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Espreso.tvОбществоТанкер Delfi возле Одессы смогут убрать минимум за 70 дней

Танкер Delfi возле Одессы смогут убрать минимум за 70 дней


фото: dumskaya
Танкер Delfi смогут убрать с пляжа Одессы и отбуксировать в ближайший порт не менее чем через 68 дней

Об этом заявил на заседании горисполкома мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает Укринформ.

"Раз уж мы рассматриваем блок вопросов Департамента экологии и рекреационных зон, хотел бы сказать следующее. Еще с декабря лежит на мели у одесского пляжа танкер Delfi, который штормом прибило с тремя моряками на борту к нашему берегу. Наша спасательно-водолазная служба сняла их с аварийного судна, другие городские службы обеспечивают круглосуточную охрану и безопасность одесситов, а экологи мониторят ситуацию вокруг танкера, из которого начало вытекать топливо. К сожалению, судовладелец только сейчас приступил к ликвидации последствий аварии", - отметил Труханов.

Мэр Одессы заявил, что с приближением предвыборного периода некоторые чиновники и депутаты устраивают политические пиар-акции на песке, однако этим "не поставить судно на ровный киль и не убрать с пляжа - предшествовать снятию танкера с мели должна большая работа".

Позиция города состоит в том, отметил Труханов, что аварийное судно надо было давно обследовать с привлечением робота, утвердить и реализовать проект его поднятия с мели. Это должен был сделать собственник, а поскольку он не спешил, то танкер, неправомерно занимался бункеровкой судов в наших территориальных водах, следовало "объявить вещественным доказательством по делу, поднять и отбуксировать в док, не дожидаясь, пока это сделает судовладелец".

Есть много вопросов, на которые нет ответов, отметил мэр Одессы, но известно, что для поднятия судна на киль и удаления с пляжа необходимо не менее 68 дней.

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