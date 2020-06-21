С затонувшего вблизи Одессы танкера "Делфи" вытекло топливо. Купаться на близлежащем пляже запрещено

21 июня, 2020, 14:48

Днем в воскресенье, 21 июня 2020 года, с затонувшего вблизи одесского побережья танкера "Дельфи" стало выливаться топливо

Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, большое пятно разлива распространилось в сторону пляжа с отдыхающими, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернетгазету Думская.net .

Что стало причиной этого, пока неизвестно.

После того как об инциденте узнали органы власти, на место происшествия быстро доставили сорбент и разлив топлива был оперативно локализован, рассказали в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

Сейчас ведется работа с отдыхающими - людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

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