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Espreso.tvОбществоС затонувшего вблизи Одессы танкера "Делфи" вытекло топливо. Купаться на близлежащем пляже запрещено

С затонувшего вблизи Одессы танкера "Делфи" вытекло топливо. Купаться на близлежащем пляже запрещено

Днем в воскресенье, 21 июня 2020 года, с затонувшего вблизи одесского побережья танкера "Дельфи" стало выливаться топливо

Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, большое пятно разлива распространилось в сторону пляжа с отдыхающими, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернетгазету Думская.net .

Что стало причиной этого, пока неизвестно.

После того как об инциденте узнали органы власти, на место происшествия быстро доставили сорбент и разлив топлива был оперативно локализован, рассказали в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

Сейчас ведется работа с отдыхающими - людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

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