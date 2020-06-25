"Не должны быть ни при каких оснований люстрированными", - Малюська предлагает отменить люстрацию чиновников-коммунистов
Об этом глава Минюста Денис Малюська заявил во время выступления в Конституционном суде по закону об очищении власти, передает " Украинская правда ".
"Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 групи.Перша - люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского Союза", - отметил Малюська.
По его словам, со времен Советского союза всплыло много лет, и люстрировать чиновников-коммунистов на 10 лет "совершенно непонятно, неактуально и необоснованно".
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"Баланс интересов явно нарушено, и вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких оснований люстрованимы, ни государственно-общественного интереса здесь нет ", - добавил он.
Малюська отметил, что необходимо оставить под "автоматической люстрации", топчиновникив, членов правительства и руководителей администрации президента - людей, которые "с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время".
По словам министра, в этом "действительно есть смысл", и поэтому это нашло отражение в их законопроекти.
К остальным "абсолютного большинства" люстрованих чиновников, по мнению малюська, нужно применять "индивидуальный подход".
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