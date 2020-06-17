Приведение к международному праву и выплаты компенсаций: Малюська заявил, что Украина выполнит решение ЕСПЧ по люстрации

17 июня, 2020, 18:09

Министерство юстиции во исполнение решения Европейского суда по правам человека разработало изменения в закон "Об очищении власти"

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на брифинге, сообщает Укринформ.

"О люстрации, безусловно, решение Европейского суда мы будем выполнять. Причем там есть два направления выполнения. Первый - выплатить компенсацию тем, кто подал жалобу в Европейский суд и выиграл. Эта компенсация будет выплачена однозначно, у нас есть средства для этого", - сказал Малюська.

Он добавил, что второй аспект выполнения решения ЕСПЧ касается приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции по правам человека.

"Свои шаги для приведения законодательства в соответствие мы сделали - разработали законопроект о внесении изменений в закон, внесли его в Кабинет министров Украины и ожидаем, что он будет рассмотрен правительством или в следующую среду, или через неделю. То есть, через неделю-две мы внесем его на рассмотрение Верховной Рады", - отметил руководитель Минюста.

Как пояснил Малюська, ЕСПЧ констатировал, что люстрация слишком широкая и огромное количество людей было люстровано безосновательно.

"Соответственно, мы предполагаем создание специального органа - комиссии, - который пересмотрит заявления лиц, которые были люстрованы и категории, по которым Европейский суд считает, что нецелесообразно применять автоматическую люстрацию. По результатам такого пересмотра такие лица или будут восстановлены в должностях или получат определенный уровень компенсации за причиненный ущерб, либо и то, и другое ", - сообщил Малюська.

Он сообщил, что часть людей останется под автоматической люстрацией - по мнению Минюста, это в первую очередь должны быть члены правительства и топ-чиновники. Часть же будет исключена из люстрации вообще, например лица, работавшие в органах власти во времена СССР.