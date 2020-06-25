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Espreso.tvСпорт"Боруссия" объявила о трансфере футболиста ПСЖ

"Боруссия" объявила о трансфере футболиста ПСЖ


фото: Getty Images
Защитник французского ПСЖ Томас Менье следующий сезон начнет в составе дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный twitter "Боруссии".

Защитник сборной Бельгии окончательно оформил переход в дортмундский клуб в статусе свободного агента, "Боруссия" подписала с 28-летним Менье контракт до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Томас Менье провел 27 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

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