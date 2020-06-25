"Боруссия" объявила о трансфере футболиста ПСЖ
25 июня, 2020, 18:22
Защитник французского ПСЖ Томас Менье следующий сезон начнет в составе дортмундской "Боруссии"
Об этом сообщает официальный twitter "Боруссии".
Защитник сборной Бельгии окончательно оформил переход в дортмундский клуб в статусе свободного агента, "Боруссия" подписала с 28-летним Менье контракт до лета 2024-го года.
В текущем сезоне Томас Менье провел 27 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.
June 25, 2020
- 24 июня стало известно, что бразильский защитник "Шахтера" Додо не входит в сферу интересов французского ПСЖ .
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