"Боруссия" объявила о трансфере футболиста ПСЖ

25 июня, 2020, 18:22

Защитник французского ПСЖ Томас Менье следующий сезон начнет в составе дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный twitter "Боруссии".

Защитник сборной Бельгии окончательно оформил переход в дортмундский клуб в статусе свободного агента, "Боруссия" подписала с 28-летним Менье контракт до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Томас Менье провел 27 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

24 июня стало известно, что бразильский защитник "Шахтера" Додо не входит в сферу интересов французского ПСЖ .