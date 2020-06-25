 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, - экспертиза

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, - экспертиза


фото: rfe
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева, погиб от огнестрельного ранения в голову

Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США.

Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, по словам представителя государственной судебно-медицинской экспертизы Джозефа Венделькена, сообщает AP.

"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - заявил майор полиции Крэнстон Тодд Паталано.

Как сообщалось, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, бывший преподаватель американского Брауновского университета Сергей Хрущев умер на 85 году жизни в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать