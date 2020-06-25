Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, - экспертиза
25 июня, 2020, 15:30
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева, погиб от огнестрельного ранения в голову
Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США.
Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, по словам представителя государственной судебно-медицинской экспертизы Джозефа Венделькена, сообщает AP.
"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - заявил майор полиции Крэнстон Тодд Паталано.
Как сообщалось, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, бывший преподаватель американского Брауновского университета Сергей Хрущев умер на 85 году жизни в США.
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