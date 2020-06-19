В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева

19 июня, 2020, 10:44

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, бывший преподаватель престижного американского Брауновского университета Сергей Хрущев умер на 85 году жизни в США

Об этом Российской службе Радио Свобода сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Хрущев-младший родился в 1935 году. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой баллистических ракет, пилотируемых космических аппаратов, преподавал сначала в Москве, а с 1991 года - в США, в одном из самых престижных американских вузов - Брауновском университете. Жил в Род-Айленде. Написал трилогию об отце.