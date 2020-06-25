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Espreso.tvОбществоПравительство приняло решение выделить МВД 82 млн грн на борьбу с последствиями наводнения в западных областях

Правительство приняло решение выделить МВД 82 млн грн на борьбу с последствиями наводнения в западных областях


фото: reuters
Кабинет министров принял решение выделить Министерству внутренних дел 82 млн грн для борьбы с последствиями наводнения на западе Украины

Соответствующее решение Кабмин принял во время внеочередного заседания 25 июня.

Правительство приняло решение о выделении 82 млн грн МВД на борьбу с последствиями наводнения в западных областях Украины.

"Из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн грн - на Нацгвардию, на Нацполицию - 19 млн грн для ликвидации последствий этой стихии в пяти областях", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

  • Напомним, Кабмин выделит около 700 млн грн на нужды областей , пострадавших от паводков. Соответствующее решение принято правительством 25 июня.

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