Мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль

25 июня, 2020, 21:47

Больницы второй волны разворачивают для приема больных коронавирусом

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - написал Шмыгаль.

По его словам, украинские медики и эпидемиологи говорят об одной главной причине такой ситуации: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

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