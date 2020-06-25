Мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.
"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - написал Шмыгаль.
По его словам, украинские медики и эпидемиологи говорят об одной главной причине такой ситуации: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.
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