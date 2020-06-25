COVID-19: Зеленский подписал закон об использовании экспериментальных лекарств

25 июня, 2020, 20:21

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.

Документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусной болезнью. Украинское законодательство позволяет применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке.

Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, государства Израиль.

Закон продолжает применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

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