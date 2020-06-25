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Espreso.tvОбществоМВД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости

МВД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости


фото: fb
Министерство внутренних дел предлагает нарушителям скорости более чем на 50 км / ч платить по 3400 грн

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина .

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км / ч.

Геращенко отметил, что сейчас если человек превысила 50 км / ч, то в течение 10 дней она должна заплатить 127,5 гривен, если более 50 км / ч - 510 гривен.

Он выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - отметил Геращенко.

Заместитель главы МВД отметил, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

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