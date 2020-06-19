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Espreso.tvОбщество"Маски сорваны с кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси": Лукашенко заявил о срыве плана по дестабилизации

"Маски сорваны с кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси": Лукашенко заявил о срыве плана по дестабилизации


фото: belta
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в течение последних суток активизировались определенные силы, которые раскачивали ситуацию в стране, однако власти удалось предотвратить масштабный план дестабилизации в стране

Об этом сообщает БелТА .

По словам главы государства, власти удалось предотвратить "какой-то майдан".

"Маски сорваны из определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко назвал себя человеком, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", и добавил, что никому не позволит "сломать страну".

Накануне Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыко - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента, которого связывают с российским "Газпромом".

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