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Espreso.tvОбществоГрузия передумала открывать границы 1 июля

Грузия передумала открывать границы 1 июля


фото: reuters
Грузинские власти решили не восстанавливать авиасообщение с зарубежными странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как об этом несколько недель назад было объявлено

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнаво сообщила, что, несмотря на заинтересованность грузинской стороны в привлечении туристов и значении индустрии туризма для экономики страны, "с большой вероятностью" восстановление авиасообщения "придется отложить до конца июля", передает kommersant.

"Возобновление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире, - заявила Турнаво. - Мы очень хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей".

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На днях турецкие авиакомпании Turkish airlines и Pegasus сообщили, что готовы возобновить прямые полеты в Тбилиси и Батуми в случае согласия грузинской стороны.

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