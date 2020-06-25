Грузия передумала открывать границы 1 июля
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнаво сообщила, что, несмотря на заинтересованность грузинской стороны в привлечении туристов и значении индустрии туризма для экономики страны, "с большой вероятностью" восстановление авиасообщения "придется отложить до конца июля", передает kommersant.
"Возобновление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире, - заявила Турнаво. - Мы очень хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей".
Читайте также: Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля - СМИ
На днях турецкие авиакомпании Turkish airlines и Pegasus сообщили, что готовы возобновить прямые полеты в Тбилиси и Батуми в случае согласия грузинской стороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие