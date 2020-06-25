Геращенко назвал "судилищем" переаттестацию полицейских

25 июня, 2020, 10:51

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал переаттестацию правоохранителей в 2015 году судилищем

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

Геращенко отметил, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейских. Также он отметил, что были неподходящие вопросы.

"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Есть люди, которые занимаются прослушиванием или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо ее пять лет готовить - а ее просто так выбрасывали ", - сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что потом эти люди восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Напомним, заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организована экс-руководительницей Хатией Деканоидзе, привела к ее развалу .

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