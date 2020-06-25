 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГеращенко назвал "судилищем" переаттестацию полицейских

Геращенко назвал "судилищем" переаттестацию полицейских

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал переаттестацию правоохранителей в 2015 году судилищем

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

Геращенко отметил, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейских. Также он отметил, что были неподходящие вопросы.

"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Есть люди, которые занимаются прослушиванием или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо ее пять лет готовить - а ее просто так выбрасывали ", - сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что потом эти люди восстанавливали на апелляционных комиссиях.

  • Напомним, заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организована экс-руководительницей Хатией Деканоидзе, привела к ее развалу .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать