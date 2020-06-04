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Espreso.tvОбществоГеращенко заявил, что организованная Хатией Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции

Геращенко заявил, что организованная Хатией Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции

Замглавы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организованная экс-руководителем Хатией Деканоидзе, привела к ее развалу

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?" - сказал он.

Отвечая на вопрос, правда ли, что, как заявляла Деканоидзе, 93% старых кадров возобновились в полиции через суды, Геращенко сказал, что не имеет точных данных по этому поводу.

"Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник с Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие", - сказал он.

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