Геращенко заявил, что организованная Хатией Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?" - сказал он.
Отвечая на вопрос, правда ли, что, как заявляла Деканоидзе, 93% старых кадров возобновились в полиции через суды, Геращенко сказал, что не имеет точных данных по этому поводу.
"Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник с Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие", - сказал он.
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