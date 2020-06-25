Адвокаты Януковича заявили, что он не получал подозрение о госизмене

25 июня, 2020, 13:51

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича называют фейком информацию о том, что ему сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщили адвокаты Януковича, передает Интерфакс-Украина .

"Государственное бюро расследований врет о том, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких сообщений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, ГБР вызвало Януковича 23 июня для допроса

Сердюк также добавил, что, вероятно, такая провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.

"Мы задокументировали новость ГБР о якобы сообщение Виктору Януковичу о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", - отметил адвокат.