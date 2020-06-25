Адвокаты Януковича заявили, что он не получал подозрение о госизмене
Об этом сообщили адвокаты Януковича, передает Интерфакс-Украина .
"Государственное бюро расследований врет о том, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких сообщений вручено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк.
По словам адвоката, ГБР вызвало Януковича 23 июня для допроса
Сердюк также добавил, что, вероятно, такая провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.
"Мы задокументировали новость ГБР о якобы сообщение Виктору Януковичу о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", - отметил адвокат.
- В ГБР заявили, что следователи сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрий Саламатин и Павлу Лебедеву
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