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Espreso.tvОбществоВо Львове открыли рестораны и спортклубы в расчете на одновременное посещение не более 10 человек, - Садовый

Во Львове открыли рестораны и спортклубы в расчете на одновременное посещение не более 10 человек, - Садовый


фото: reuters
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове позволила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов

Об этом мэр города Андрей Садовый в Telegram.

Позволили работу кафе и ресторанов до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично в Киев во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников.

"Такие послабления является вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовый

Адаптивный карантин в городе продлен до 31 июля.

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