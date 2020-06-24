Во Львове открыли рестораны и спортклубы в расчете на одновременное посещение не более 10 человек, - Садовый
24 июня, 2020, 13:58
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове позволила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов
Об этом мэр города Андрей Садовый в Telegram.
Позволили работу кафе и ресторанов до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.
Аналогично в Киев во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников.
"Такие послабления является вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовый
Адаптивный карантин в городе продлен до 31 июля.
- Укрзализныця объявила о возобновлении с 26 июня курсирования пассажирских поездов во Львов.
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