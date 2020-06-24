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Espreso.tvОбществоУкрзализныця анонсировала обновление пассажирского сообщения со Львовом с 26 июня

Укрзализныця анонсировала обновление пассажирского сообщения со Львовом с 26 июня


фото: reuters
Укрзализныця объявила о возобновлении с 26 июня курсирования пассажирских поездов во Львов

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С 26 июня начнут курсировать пассажирские поезда во Львов. В частности, компания возобновляет рейсы поездов №743 / 744 Дарница, Киев-Львов, №715 / 716 Киев-Львов, №91 / 92 Киев-Львов и №12 / 11 Львов-Одесса ", - говорится в сообщении.

По словам и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, с этой же даты восстановят остановку во Львове для высадки пассажиров поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажа билетов", - сказал Юрик.

Так, поезд №743 / 744 Дарница, Киев-Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление из Львова в 6:02 и прибытия на станцию Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию Дарница - в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на станциях Святошин, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715 / 716 Киев-Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91 / 92 Киев-Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12 / 11 Львов-Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В Укрзализныце подчеркнули, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено САНИТАЙЗЕР, размещенные рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Проездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. Кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственный посуду.

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