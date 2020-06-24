В Стамбуле - подтопление и водяной смерч, есть погибшие

24 июня, 2020, 17:48

В крупнейшем городе Турции после мощных ливней затопило улицы, один человек погиб

В одном из районов образовался водяной смерч, сообщает Hurriyet Daily News.

Во вторник, 23 июня, в Стамбуле в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались под водой, как в европейской, так и в азиатской части города. Особенно пострадал район Эсеньюрт.

В результате непогоды погиб один человек. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Стамбула Али Ерликая, погибший - 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы, но угрозы для их жизни нет.

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В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, местные жители зафиксировали его на видео. На одном из домов сорвало крышу.

Водяные смерчи - не совсем необычное для Турции явление, но обычно они бывают на юге.