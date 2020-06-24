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Espreso.tvОбществоВ Румынии - сильнейшие наводнения за более 60 лет: затоплены 160 деревень, 3 погибших

В Румынии - сильнейшие наводнения за более 60 лет: затоплены 160 деревень, 3 погибших


фото: igsu.ro
В Румынии в результате мощных ливней подтоплены уже более 160 населенных пунктов в 29 уездах, три человека погибли

Согласно данных Национальной администрации водных ресурсов Румынии, сегодняшние наводнения - сильнейшие за более 200 лет, сообщают румынские СМИ .

В центре и на севере Румынии сотни домов обесточены и подтоплены в результате мощных ливней.

Для уездов Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш, последний из которых граничит с Украиной, на сегодня объявили красный уровень предупреждения о наводнениях.

Вчера днем сообщалось о 90 пострадавших населенных пунктах, сейчас речь идет уже о 161.

По последним данным спасателей, затопило 400 домов и 600 дворов, эвакуировать пришлось 71 жителя.

Накануне сообщалось об одном погибшем в результате наводнений, сейчас их количество возросло до трех. Они проживали в уездах Бихор, Сучава и Васлуй.

Ряд местных дорог заблокированы из-за высокого уровня воды и поваленных деревьех. В уезде Бистрица-Нэсэуд обрушилось 25 метров межсельской дороги над рекой.

Вследствие непогоды ограничено движение и на 4-х дорогах национального значения, а на двух - полностью заблокировано.

Как сообщалось ранее, от наводнений страдают также Сербия, Польша и западные регионы Украины, предупреждение об опасности подтопления объявлено для отдельных районов Чехии.

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