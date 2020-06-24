В Раду внесли три законопроекта по льготной растаможке "евроблях"

24 июня, 2020, 10:44

В Верховную Раду внесли законопроекты №3704, №3705 и №3706 о растаможивании поставленных из-за рубежа автомобилей

Соответствующие проекты законов №3704, №3705 и №3706 обнародованы на сайте Верховной Рады.

Проекты законов предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесения соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается освободить от уплаты акцизного сбора уже в 2020 году участников, ветеранов и инвалидов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или массой до 3,5 тонн) для личного пользования. Эту же категорию предлагают освободить от уплаты НДС при ввозе автомобиля, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размеры минимальной зарплаты (около 200 тыс. грн) и транспортное средство не выработан страной агрессором.

Отмечается, что налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (т.е. те, которые были изготовлены до 1995 года), дороже 200 размеров минимальной зарплаты (около 944 тыс. грн) и происхождением из страны-агрессора.

Законопроектами также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на "Еврономер", которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс грн в госбюджет.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс "евроблях", в том числе 500 тыс - с нарушением сроков и условий этих режимов.

Кроме этого, законопроектом пересматриваются с 1 января 2021 нормы уплаты и размеры транспортного сбора.

Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 для старых авто, не соответствующие нормам Евро-4, ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Напомним, в МВД предлагают взимать дополнительно $ 150-200 при регистрации растаможенных авто.

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